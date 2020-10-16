لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
بقلم فوزية.م

أعلنت، اليوم الجمعة، روسيا عن تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

وكشف مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، نقلا عن وكالة سبوتنيك، تسجيل 15 ألف 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأشار ذات المصدر أن عدد الإصابات سجلت في 85 إقليم روسي، من بينهم 4301 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 26.6 بالمئة من المصابين.

كما أوضح ذات البيان أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 5049 حالة.

وتم تسجيل 232 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 23 ألف 723 حالة وفاة.


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