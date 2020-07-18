لأول مرة.. زوج نانسي عجرم يكشف سبب إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهم

تحدث الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لأول مرة، عن سبب إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما في جانفي الماضي.

وقال الهاشم، في الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”، والذي تناول تفاصيل الحادث وعرض الخميس الماضي، إنه كان يطلق الرصاص في الظلام ولم يكن يعرف أين يقف مقتحم منزلهم.

وأكد زوج نانسي عجرم، أن همه في تلك اللحظة، كان حماية عائلته، كما اعتقد أنه هو أيضا يتلقى الرصاص حين سمع صوته.

وأورد الهاشم: “هذا شخص مات ظالمًا، وليس مظلوما، وظلم عائلته معه”.

ومن جهتها، أكدت نانسي عجرم ، أنها لجأت إلى طبيبة نفسية كي تستطيع التعامل مع بناتها والإجابة على أسئلتهن بعد الحادثة.

كما قام فادي الهاشم، بزيادة أقفال البيت، على أبواب الشرفات وتبديل الزجاج بآخر مضاد للكسر، وأضاف أبواب فاصلة بين أجزاء البيت.

هذا وتعرضت فيلا نانسي عجرم في لبنان، لمحاولة سرقة في شهر جانفي الماضي، من رجل سوري إسمه محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها.