لأول مرة.. سكنات “Lpa” على شكل أبراج

سيتم ولأول مرة خوض تجربة جديدة في قطاع السكن والعمران والمدينة، من خلال إنجاز سكنات ترقوية مدعمة على شاكلة أبراج.

إختارت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاية عين الدفلى، للشروع في إنجاز سكنات بصيغة ترقوي مدعم “LSP” سابقا على شاكلة أبراج تتكون من إحدى عشر طابقا. حسبما أفاد به اليوم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، في تصريح خص به “النهار أنلاين”.

وقال المتحدث على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتو-افريقيا”. بأن التجربة هذه المتكونة من 190 شقة تعد الأولى من نوعها في قطاع السكن مخصصة لصيغة LPA.

إلى ذلك، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري نورالدين برايس، عن مشروع سكني آخر خاص بانجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري. ستنطلق أشغالها شهر نوفمبر الداخل. وأشار إلى أن تكليفنا بالانجاز كان في ظرف قياسي تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول على القطاع. “استلمنا المشروع نهاية مارس وخلال ستة أشهر فقط تم اشتكمال الدراسات وتحديد العقار وإختيار الشركات المقاولاتية”.