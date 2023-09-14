لأول مرة.. سليماني أساسيا مع كوريتيبا في مواجهة باهيا

يواجه الدولي الجزائري اسلام سليماني، فجر هذا الجمعة، رفقة ناديه كوريتيبا، الضيف نادي باهيا، لحساب الجولة الـ23 من الدوري البرازيلي.

وكشفت إدارة كوريتيبا، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم سليماني.

وتعد هذه أول مباراة سيشارك فيها الدولي الجزائري، والهداف التاريخي للخضر، مع ناديه الجديد كوريتيبا.

يذكر أن اسلام سليماني (35 عاما)، انضم إلى نادي كوريتيبا البرازيلي، في الميركاتو الصيفي المنصرم، في صفقة انتقال حر.