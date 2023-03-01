لأول مرة.. شاكيرا تكشف الكثير بشأن انفصالها عن بيكيه

أجرت النجمة الكولومبية شاكيرا، أول مقابلة تلفزيونية لها بعد شهور من انفصالها عن لاعب فريق برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وتحدثت شاكيرا، عن فكرها في تعلم الشعور بالكمال بمفردها، وعن حزنها الأخير وكيف ساعدتها الموسيقى على الشفاء.

وأوضحت المغنية البالغة من العمر 46 عامًا، أن انفصالها كان وقتاً صادقاً ووحشياً في حياتها. وأنها لم تشعر أبداً بدعم أصدقائها ومعجبيها.

وقالت: “لا تتحقق كل الأحلام في الحياة. ولكن الحياة تجد طريقة لتعويضها لك بطريقة ما.”

وواصلت شاكيرا: “لطالما كنت أعتمد عاطفياً للغاية على الرجال- يجب أن أعترف بهذا- كنت مغرمة بالحب”.

مضيفة أنها اعتقدت ذات مرة أن المرأة بحاجة إلى رجل لتشعر بالاكتمال.

وتابعت الفنانة: “بطريقة أو بأخرى، تمكنت من تعلمها من منظور آخر وأشعر أنني سأكون على ما يرام بمفردي”.

وواصلت: “عندما تضطر المرأة إلى مواجهة المصاعب في الحياة، فإنها تخرج أقوى. وعندما تخرج أقوى، فهذا يعني أنها تتعلم التعرف على نقاط ضعفها وقبولها”.

الآن، تقول شاكيرا إنها في طريقها إلى الأمام و تمكنت من الشعور بأنها كافية، وهو شيء “لم تكن تعتقد أنه سيحدث أبداً”.

وحول ابنيها قالت شاكيرا: “أشعر بالاكتمال، لأنني أشعر أنني أستطيع الاعتماد على نفسي ولدي طفلين يعتمدان علي. يجب أن أكون أقوى من الأسد. تلك القوة، لكي تكون حقيقية وليست واجهة، يجب أن تكون نتيجة ألم كبير. تقبُّل هذا الألم وتحمل الإحباط لأن هناك أشياء في الحياة لا تتحول بالطريقة التي نريدها”.

وأضافت مغنية Waka Waka: “هناك أحلام تتحطم وعلينا أن نلتقط القطع ونعيدها بأنفسنا”.

انفصال شاكيرا وبيكيه

هذا وأعلنت شاكيرا ونجم كرة القدم أنهما سيذهبان إلى طريقهما المنفصل في جوان الماضي، بعد أكثر من 11 عاماً من تأكيد علاقتهما لأول مرة.

وقال الاثنان في بيانٍ مشترك: “نأسف للتأكيد على انفصالنا. نطالب بالخصوصية في هذه اللحظة من أجل رفاهية طفلينا. اللذان يمثلان أولويتنا القصوى. نشكركم مقدماً على تفهمكم واحترامكم”.ذد

ومنذ ذلك الحين، كثُرت الأقاويل عن علاقة عاطفية جديدة لبيكيه، حتى أصبح الأمر رسمي بعد أن نشر صورة تجمعه بصديقته الجديدة كلارا تشيا، 23 عاماً.

وأصدرت شاكيرا أغنيتين، يبدو أنها تتناول الانفصال. والأحدث هو تعاونها مع زميلتها النجمة الكولومبية كارول جي بأغنية عنوانها TQG.

حيث تغنيان حول مشاهدة شريك سابق يمضي قدماً والطرق التي أصبحا بها أقوى.

وفي جانفي، أصدرت شاكيرا أغنية مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب بعنوان Music Session # 53. هاجمت فيها بيكيه بطريقة مباشرة من خلال كلمات الأغنية التي أحدثت ضجة كبيرة.