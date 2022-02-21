لأول مرة.. صب منحة الدخل التكميلي لكل عمال وزارة المالية

أمر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بصب منحة الدخل التكميلي FRC COMPLEMENTAIRE، على كل عمال وزارة المالية.

وحسب ما علمت النهار، فإنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سيتم تقسيم منحة الدخل التكميلي والتي كانت تخص المدراء والمدراء العامون فقط، على كل عمال وزارة المالية.

كما خلف هذا القرار، الأول من نوعه، استحسانا كبيرا لدى عمال الوزارة.

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الوزير الأول يستقبل تيتزانو ويستعرض معه تقدم التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط

هذا واستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد، بقصر الحكومة، دافيد تيتزانو، رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

والذي كان مرفوقاً بأمينه العام، ياكوفوس فيليبوسيس، اللذان يقومان بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء ذلك في إطار التحضير للدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران 2022.

كما كانت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مدى تقدم التحضيرات.

حيث أعرب رئيس اللجنة الدولية عن ارتياحه لوتيرة الأشغال بالمنشآت الرياضية التي أوشكت على الانتهاء كلياً.

وكذا على التحكم في مختلف جوانب التنظيم، الأمر الذي يؤكد على النجاح المرتقب لهذه التظاهرة الرياضية.

كما جرى اللقاء بحضور، عبد الحفيظ علاهم، مستشار رئيس الجمهورية، وعبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب و الرياضة، ومحمد عزيز درواز، محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران.

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