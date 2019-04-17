لأول مرة.. صحيفة سودانية تكشف مصير البشير بعد عزله

كشفت صحيفة “آخر لحظة” السودانية، الأربعاء، عن مصير الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك بعد أيام من خلعه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلومات، تفيد بـتحويل البشير من بيت الضيافة، حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية، إلى سجن كوبر، مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن المجلس العسكري، أوفى بـتعهداته، بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، وعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت نفس الصحيفة، إلى أن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة بعد التشاور مع أعضاء المجلس.

وأضافت، إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين، بينهم ولاة مدنيون.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوداني السابق، عوض بن عوف، عزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات على نظامه.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح مصير الرئيس المعزول، محل تساؤلات داخل وخارج السودان، لا سيما أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.