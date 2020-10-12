لأول مرة.. صور مُفصلة لبنية فيروس كورونا تُظهر كيفية مهاجمته للجسم

بينت صور جديدة ومفصلة، بنية SARS-CoV-2، وهو ما سيساعد العلماء في المعركة من أجل العلاج واكتشاف اللقاح.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، ابتكر فريق من العلماء في الصين الصور الأولى لفيروس كورونا.

وعالج فريق من العلماء الفيروس بمادة كيميائية لجعله غير ضار، ثم أرسلوا عينة من سائل مملوء بالفيروس إلى الدكتور ساي لي، عالم الأحياء الإنشائية بجامعة تسينغهوا في بكين.

وعمل لي وفريقه على تقليص حجم الفيروس إلى نقطة واحدة، ثم قام بتجميدها، وفحصها من خلال مجهر إلكتروني.

وقال لي لصحيفة “نيويورك تايمز”: “رأيت شاشة مليئة بالفيروسات”.

وأضاف الدكتور: “أعتقد أنني كنت أول رجل في العالم يرى الفيروس بمثل هذه الحال وبوضوح”.

وتمكن العلماء، من معرفة كيفية انزلاق بعض بروتينات الفيروس إلى الخلايا.

وتعلم العلماء كيف تسيطر جينات الفيروس الملتوية على الكيمياء الحيوية للجسم.

ولاحظ الفريق كيف تعمل بعض البروتينات الفيروسية على إحداث الفوضى في مصانعنا الخلوية، بينما يقوم البعض الآخر ببناء مشاتل لإنتاج فيروسات جديدة.

ومن جهته، استخدم عالم الفيزياء الحيوية الحاسوبية في معهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية، طريقة لي لالتقاط صور لبروتينات spike المضمنة في غشاء الفيروس.

ثم قام بإنشاء نماذج أظهرت أن النتوءات كانت تدور على ثلاث مفصلات.

وقال العالم: “من المدهش تماما أن يكون لدى الفيروس مثل هذه السيقان الطويلة النحيلة مع الكثير من المرونة”.

ويعتقد ذات الخبير، أن النتوءات مرنة حتى تتمكن من الدوران ولديها أقصى فرصة للالتصاق بالخلايا في الشعب الهوائية.

ومع ذلك، فإن مرونتها تعني أنها أكثر عرضة للهجوم من الأجسام المضادة، حسب ذات المصدر.