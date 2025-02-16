لأول مرة.. طالبة جزائرية تُتوج بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي “سيري A” الكوميتي

تُوجت الطالبة ريان سكور، بكلية الطب بجامعة علوم الصحة، بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الجزائر ،في الدوري العالمي سيري A الكوميتي صنف سيدات اقل من 50 كغ.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالبة الجزائرية، عبر صفحته على فايسبوك، وكتب: ” هنيئا لجزائرنا المنتصرة، انتصاراتها..”.

وأضاف الوزير: “إسم الجزائر يتعاظم ثلاث مرات في أسبوع، تمثل الأول بفوز الطالبة سارة مفرج بالمرتبة الأولى في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي والمائي. والثاني بإفتكاك سفيرتنا بأديسا أبابا، سعادة السفيرة سلمى مليكة حدادي منصب نائب لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي”.

وواصل الوزير بالقول: “وها نحن اليوم مع الإنتصار الثالث والإنجاز التاريخي للطالبة بكلية الطب بجامعة علوم الصحة ريان سكور. بتحصلها على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الجزائر، في الدوري العالمي سيري A الكوميتي صنف سيدات اقل من 50 كغ”.