لأول مرة.. عقود نجاعة بين وزير العمل وإطاراته قبل الحساب والعقاب

سيخضع ولأول مرة، قرابة عشرين هيئة تابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان لتقييم مع نهاية السنة، من حيث الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين ونوعيتها في إطار عصرنة القطاع.

في سابقة من نوعها، وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة مع 16 مدير ومسؤول لهيئات وصناديق تابعة لقطاع، على عقود نجاعة صالحة لمدة سنة، لتقيم مستوى أدائهم.

وتتضمن عقود النجاعة أهدافا محددة حسب اختصاص كل جهة، يجب أن تجسد مع نهاية العام الجاري المصادف لتاريخ الواحد وثلاثين ديسمبر 2023، خاصة ما تعلق منها بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار عصرنة القطاع.

ومن بين الصناديق المعنية بعقود النجاعة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص”، الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام” وغيرهم من الهيئات والصناديق الأخرى.

وسيخضع كل مسؤول على الهيئات سالفة الذكر إلى تقييم معمق مع نهاية السنة، قبل اتخاذ القرار المناسب في حقه.

ويعتبر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من ضمن القطاعات التي تحظى بأولوية لدى رئيس الجمهورية، لما لها من علاقة مباشرة مع المواطن وتحسين قدرته الشرائية بقرارات أسداها في أكثر من مناسبة، قضت برفع قيمة الأجور بنسبة ستصل إلى سبعة وأربعين من المائة تمنح بصفة تدريجية إلى غاية 2024، وقيمة المعاشات لفائدة أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد سيستفيدون من زيادات تعد الثانية من نوعها وبأثر رجعي اعتبارا من منتصف شه مارس الداخل، بإجمالي قدر بمائة وتسعة وأربعين مليار دينار.