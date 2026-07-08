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لأول مرة.. فتح التكوين بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم أمام حاملي بكالوريا 2026

بقلم النهار أونلاين
لأول مرة.. فتح التكوين بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم أمام حاملي بكالوريا 2026
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كشف المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 22 محرم 1448 هـ، الموافق لـ7 جويلية 2026. والمتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. عن إدراج المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم ضمن مؤسسات التكوين المفتوحة أمام الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.

وتتيح المدرسة، ولأول مرة، الالتحاق بتكوين أستاذ التعليم الثانوي عبر تسجيل وطني لفائدة حاملي بكالوريا 2026، مع إضافة تخصصي الهندسة الكهربائية وهندسة الطرائق إلى عروض التكوين.

وتمتد مدة التكوين بالمدرسة إلى ست سنوات، وفق ما جاء في المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الجامعية للموسم 2026-2027.

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