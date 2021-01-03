لأول مرة.. فيصل المينيون يكشف لـ”النهار” تفاصيل علاقته السابقة مع مروة بوشوشة

كشف الفنان فيصل المينيون، لأول مرة عبر تلفزيون “النهار” عن تفاصيل علاقته السابقة مع الممثلة مروة بوشوشة.

وقال فيصل “ليست لدي أية مشكلة مع هذه الإنسانة، لكن تفاجأت مما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفي بالمخادع”.

وتابع “أنا لم أخدع، يمنكم اتهامي بالخداع إذا كنت في حياة شخص وكنت مع آخر في نفس الوقت”.

وأضاف “أنا ومروة افترقنا منذ زمن، اختار كل واحد منا طريقه،

وقال “أنا انسان صريح جدا، ولو تكلمت سأجرح العديد من الأشخاص، الذين لا أريد ذكر اسمهم، لهذا أفضل الصمت”.

وأشار ” زوجتي تحبني بصدق، لا تتركني بسبب الشهرة أو المال، على عكس أناس آخرين أثرت عليهم الشهرة والمال”.

وختم فيصل المينيون “أنا لست منافقا، أذهب الى الحصص التلفزيونية وأرتدي قناع البراءة، حتى أبدو مظلوما”.