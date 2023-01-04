لأول مرة في أمريكا.. إعدام متحول جنسيا بحقنة مميتة

أفادت صحيفةThe Guardian، بأنه تم في الـ3 من يناير، إعدام أول رجل متحول جنسيا في التاريخ في الولايات المتحدة. كما ذكرت الصحيفة، أنه تم اتهام أمبر ماكلولين، بقتل فتاة قبل 20 عاما. حيث قامت ماكلولين، عندما كانت رجلا، بطعن صديقة حتى الموت في عام 2003 في إحدى ضواحي سانت لويس.

وفي عام 2006، تمت إدانة القاتل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وخلالها قام بتغيير جنسه.

ومن جانبها وصفت جيسيكا هيكلين وهي سجينة أخرى متحولة جنسيا، ماكلولين بأن كان خجولا بشكل مؤلم.

في حين، بذل عضوا الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميسوري، الديموقراطيان كوري بوش وإيمانويل كليفر، كل الجهود الممكنة للعفو عن أمبر ماكلولين. بما في ذلك عن طريق تنظيم حملة للعفو عنها.

كما شدد عضوا الكونغرس على أن ماكلولين كان يعاني من مشاكل عقلية خطيرة ناجمة عن طفولة صعبة. لكن هيئة المحلفين لم تأخذ ذلك بالاعتبار عند النطق بالحكم، وانتهت المحاكمة التي استمرت 20 عاما بعقوبة عادلة- الإعدام.

وفي مساء أمس الثلاثاء، رفض حاكم ولاية ميسوري الجمهوري مايك بارسون الالتماس. و وقع مذكرة الإعدام. و تم تنفيذ الحكم عن طريق الحقن بحقنة مميتة.

وكشف الناشط الأمريكي، سام برينتون، عن تعيينه كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات بمكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة. في حين يعتبر، الناشط الأمريكي أول شخص متحول جنسيا في قيادة الحكومة الفيدرالية –على حد تغريدات سام برينتون-. كما أضاف “لكن الأهم من ذلك، أنني سأكون مسؤولا عن إيجاد حلول لمشكلة كرست حياتي لها والتي تعثرت منذ عقود”.