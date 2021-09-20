لأول مرة في التاريخ.. روسيا تعلن عن تصوير فيلم كامل في الفضاء

أعلنت روسيا عن إرسال ممثلة ومخرج إلى محطة الفضاء الدولية الشهر المقبل، لتصوير أول فيلم بالتاريخ في الفضاء بعنوان “التحدي” (The Challange).

وكانت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” (NASA)، أعلنت العام الماضي عن تعاونها مع شركة “سبيس إكس” (SpaceX) والممثل توم كروز والمخرج دوج ليمان لتصوير أول فيلم طويل في الفضاء، على متن محطتها الفضائية الدولية، لكن لم يحدد حتى الآن موعد تصوير الفيلم.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها تريد أن تكون روسيا أول دولة في العالم تصنع فيلما في الفضاء، وبالفعل شرعت في ذلك.

ويحمل الفليم عنوان “التحدي” وتدور أحداثه حول طبيبة، تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، وتضطر إلى السفر خلال وقت قصير إلى محطة الفضاء الدولية من أجل إنقاذ حياة رائد فضاء.

ومن المقرر أن تسافر بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو في 5 أكتوبر القادم على متن مركبة “سويوز” الفضائية، في رحلة ستسغرق 12 يوما، بينها 10 أيام مخصصة لتصوير الفيلم في الجزء الروسي من المحطة الفضائية.

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