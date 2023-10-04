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الرياضة

لأول مرة في التاريخ.. كأس العالم في 3 قارات

بقلم محمد.ل
لأول مرة في التاريخ.. كأس العالم في 3 قارات
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب مرشحا وحيدا لاستضافة مونديال 2030، مع برمجة بعض اللقاءات في أمريكا الجنوبية.

ونقلت شبكة “بي إن سبورت” القطرية، اليوم الأربعاء، تصريحات لرئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو. أكد من خلالها بأن نسخة مونديال 2030، ستوحد قارتي إفريقيا وأوروبا في الاحتفال بكرة القدم وتوفير تماسك اجتماعي وثقافي فريد.

كما أوضح إنفتنتينو، بأن أول مباراة من هذه المباريات الـ 3 في ستقام في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو بالأوروغواي، للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم لكرة القدم.

وكان رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الـ “كونميبول”. أليخاندرو دومينغيز. قد أكد مساء اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه عبر منصة “إيكس” (تويتر سابقا) بأن الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف المباريات الافتتاحية بمونديال 2030.

وبهذا سيجري المحفل العالمي في نسخة 2030، عبر 3 قارات و6 بلدان مختلفة بمناسبة بلوغ المنافسة 100 سنة من الوجود.

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