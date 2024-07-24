إعــــلانات
الرياضة

لأول مرة في التاريخ.. منتخب الريغبي يتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا

بقلم محمد لمين صحراوي
لأول مرة في التاريخ.. منتخب الريغبي يتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا
  • 1652
  • 0

اقتطع المنتخب الوطني الجزائري لـ “الريغبي”، بطاقة العبور إلى نهائي كأس إفريقيا 2024 الجارية وقائعها بأوغندا، لأول مرة في تاريخه.

وتأهل الخضر لـ “الريغبي” إلى المباراة النهائية، عقب الفوز الرائع منتصف نهار اليوم الأربعاء، أمام منتخب كينيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نصف النهائي، بتأخر العناصر الوطنية، بواقع 8/12، قبل أن ينجح الفريق الوطني في قلب الموازين، لخلال المرحلة الثانية وحوّل تأخره إلى فوز بنتيجة 20/12.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/XC2uN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر