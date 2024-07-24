لأول مرة في التاريخ.. منتخب الريغبي يتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا

اقتطع المنتخب الوطني الجزائري لـ “الريغبي”، بطاقة العبور إلى نهائي كأس إفريقيا 2024 الجارية وقائعها بأوغندا، لأول مرة في تاريخه.

وتأهل الخضر لـ “الريغبي” إلى المباراة النهائية، عقب الفوز الرائع منتصف نهار اليوم الأربعاء، أمام منتخب كينيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نصف النهائي، بتأخر العناصر الوطنية، بواقع 8/12، قبل أن ينجح الفريق الوطني في قلب الموازين، لخلال المرحلة الثانية وحوّل تأخره إلى فوز بنتيجة 20/12.