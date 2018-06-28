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لأول مرة في التاريخ.. مُنتخب يُقصى بالبطاقات الصفراء من المونديال

الرياضة
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لأول مرة في التاريخ.. مُنتخب يُقصى بالبطاقات الصفراء من المونديال اليابان السنغال
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن الحظ أدار ظهره للمنتخب السنغالي أمسية اليوم الخميس بعد إقصائه من الدور الأول لمونديال  روسيا 2018.

وبعد الخسارة ضد كولومبيا بهدف دون رد وفوز بولونيا على اليابان بنفس النتيجة تساوى المنتخب السنغالي مع الساموراي ب4 نقاط لكل منتخب في المركز الثاني.

وبحكم أن لقاء المنتخبين إنتهى بالتعادل بهدفين لهدفين في الجولة الثانية تم اللجوء لعامل اللعب النظيف الذي تم إعتماده لأول مرة في تاريخ المونديال.

وهو ما جعل المنتخب الياباني يتأهل للدور الثاني بسبب تلقي المنتخب السنغالي عدد أكبر من البطاقات الصفراء في دور المجموعات مُقارنة بالمنتخب الياباني.


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