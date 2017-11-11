تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى مونديال روسيا 2018 وهم مصر، تونس، المغرب والسعودية، لأول مرة في تاريخ المنافسة العالمية.

وضمن منتخبا تونس والمغرب تأهلهما سهرة اليوم السبت، في آخر جولة من التصفيات المونديالية.

ولم تشهد منافسة كأس العالم، منذ إنطلاقها في سنة 1930، مشاركة أربعة منتخبات دفعة واحدة، وكان أقصى عدد ثلاثة منتخبات.

حيث شهدنا تأهل المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب المغربي بالاضافة إلى منتخب الكويت في دورة 1986.

وفي مونديال 1998، شارك كل من المغرب، السعودية وتونس، بينما كانت باقي الدورات بمشاركة منتخب أو منتخبين.

فيما كان آخر ظهور للمنتخبات العربية ماعدا الجزائر في المنافسة العالمية في مونديال 2006 بمشاركة السعودية وتونس.

حيث كان المنتخب الجزائري ممثل العرب آخر نسختين من كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

وسيغيب الخضر عن هذه النسخة بعدما فشلوا خطف بطاقة التأهل بتسجيل تعادلين فقط في التصفيات.

فهنيئا للمنتخبات العربية وحظا أوفر لمنتخبنا الوطني.