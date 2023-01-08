لأول مرة في الجزائر.. لجنة تنظيم الشان تتخذ اجراء تنظيمي جديد في ملاعبها

كشفت لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، اليوم الأحد، عن اتخاذها اجراء تنظيمي جديد خاص بهذه المنافسة.

وكشفت اللجنة المنظمة في بيان، عبر صفحتها الرسمية، بأن هذه البطولة ستكون من دون تدخين داخل الملاعب الأربعة المعنية باحتضان “الشان”.

كما أوضح اللجنة المنظمة للشان، في ذات البيان، بأن هذا الإجراء جاء تبعا لتوصيات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

واعتبرت لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا للمحليين، بأن هذه التدابير أصبحت معتمدة في أكبر المحافل الدولية، على غرار الطبعة الأخيرة من كأس العالم بقطر.