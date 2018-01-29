لأول مرة في السعودية.. توظيف 300 إمرأة في وزارة العدل

أفادت وسائل إعلام سعودية، أنّ وزارة العدل قررت توظيف 300 إمرأة في الدفعة الأولى لتوظيف النساء

بعد قرار الوزير وليد العصماني فتح فرص العمل للسعوديات في 4 مجالات وظيفية.

وللمرأة الأولى ستعمل السعوديات رسميا في وزارة العدل في وضائف نسوية شاغرة،

منها باحثة اجتماعية وباحثة شرعية وباحثة قانونية ومساعدة إدارية.

وذلك عن طريق المسابقات الوطنية للحاصلات على درجة الماجيستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وحسب ذات المصادر، سيكون التوظيف في 5 مدن رئيسة هي الرياض، مكة، جدة، الدمام، المدينة المنورة.