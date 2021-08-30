لأول مرة في بوليوود.. تصوير أغنية فيلم في إسبانيا

أحدث فيلم الإثارة Pathan ، من بطولة النجم “شاروخان“، و”ديبيكا بادوكون” و”جون أبراهام”، الكثير من الضجة منذ أن وصل إلى ساحة التصوير في نوفمبر من العام الماضي.

وأشارت آخر التقارير، إلى إن “شاروخان” و”ديبيكا بادوكون” لن يقوما بتصوير بعض الأجزاء المهمة من Pathan في إسبانيا فحسب، بل سيقومان أيضًا بتصوير أغنية ضخمة هناك.

وقال مصدر مطلع لموقع “Bollywood”: “لم يقم أي فيلم بوليوود مطلقًا بتصوير تسلسلات للأغنية في هذه الأماكن. سيقوم “سيدهارث أناند” بتصوير مشهد لأغنية في إسبانيا والأشياء كلها تحت غطاء للسيطرة على جميع التسريبات المحتملة”.

وأضاف ذات المصدر: “فيلم Pathan هو روعة بصرية منتظرة بجنون من شأنها أن تشعل النيران في الشاشات. يريد “سيدهارث أناند” و”أديتيا شوبرا” إعادة تعريف السينما الهندية على خريطة العالم ويتم بذل كل محاولة لتحقيق هذا الهدف.”

وسيشهد Pathan عودة النجم “شاروخان” إلى الشاشة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بعد أن شوهد النجم آخر مرة في إنتاجه المنزلي Zero عام 2018.

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