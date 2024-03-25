لأول مرة في تاريخها.. كندا تعول الحد من الهجرة

بعد عدة سنوات من سياسة الهجرة المفتوحة، أعلنت الحكومة الكندية، رغبتها في خفض عدد المقيمين المؤقتين. من عمال وطلاب، في كندا للسنوات الثلاث المقبلة.

قرار أعلنه، الخميس 21 مارس 2024، وزير الهجرة مارك ميلر. الذي أعلن عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 ماي 2024.

وبالفعل، وفقا لوزير الهجرة الكندي، اعتبارا من ماي 2024، ستخفض أوتاوا عدد المقيمين الدائمين إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة. مقارنة بـ 6.2% حاليا، أو 2.5 مليون شخص.

سواء كان الأمر يتعلق بعدد الطلاب الدوليين أو العمال الأجانب الذين يشغلون الوظائف الشاغرة. فقد زادت الهجرة المؤقتة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في البلاد.

ومع ذلك، سيتم تأكيد هذا القرار في الخريف، خاصة بعد التشاور مع مختلف المقاطعات التي تعارض الترحيب بالمهاجرين. مما يسلط الضوء على أزمة السكن في البلاد.

وفيما يتعلق بالعمل في كندا، تذكر أوتاوا انخفاضا بنسبة 3.6% في عدد الوظائف الشاغرة في البلاد. لتبلغ 678.500 وظيفة، خلال النصف الرابع من العام 2023. إما تراجع للفصل السادس على التوالي، مقارنة بأرقام 2022.

علاوة على ذلك، يؤكد وزير الهجرة الكندي مارك ميللر أن برامج الترحيب بالمقيمين المؤقتين. يجب أن تعكس تطور و”تطور سوق العمل في كندا”.