لأول مرة في تاريخ السينما المصرية.. فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه

كسر الفيلم السينمائي المصري “الفيل الأزرق 2″، حاجز الـ100 مليون جنيه “نحو 6 ملايين دولار”، محققا رقما قياسيا جديدا.

وحسب موقع “اليوم السابع” المصري، فالجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، مأخوذ من رواية الكاتب “أحمد مراد”.

والفيلم من إخراج مروان حامد، وإنتاج شركة “سينرجي فيلمز”.

ويضم الفيلم، نخبة من نجوم الفن، على غرار كريم عبد العزيز، ونيللي كرم وشيرين رضا، وهند صبري.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، وهو عمل فني فريد من نوعه، حيث يجمع بين الدراما والغموض والرعب.