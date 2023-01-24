لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. حكم يُصدر البطاقة البيضاء!

صنعت الحكمة البرتغالية كاتارينا كامبوس، الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، بعد إخراجها البطاقة البيضاء، خلال مباراة.

والتي قامت بإدارتها التي جمعت بين فريقي بنفيكا ضد سبورتينغ وذلك برسم مواجهة ربع نهائي كأس البرتغال للإناث.

وحسب ماورد في موقع “ذاصن” البريطاني، فإن الحكمة قامت بإخراج البطاقة البيضاء للطاقمين الطبيين للفريقين، كتقدير منها للروح الرياضية التي أظهراها خلال المباراة.

بعد سقوط إحدى اللاعبات على الأرض بعد تعرضها لإصابة، فهرع الطاقم الطبي من الفريقين إلى الملعب لتقديم العلاج لها.

كما تفاعلت الجماهير الموجودة بالملعب مع اللقطة، وقاموا بالتصفيق طويلاً للطاقمين الطبيين بعد منحهم البطاقة البيضاء.