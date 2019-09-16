لأول مرة في فرنسا تطبيق فرض الضريبة على الودائع البنكية

أعلنت المجموعة المصرفية الفرنسية الخاصة “ Lombard Odier “، اليوم الاثنين، عن فرضها لغرامة مالية على ثروة عملائها الأثرياء.

وأفادت المجموعة المصرفية الخاصة،في تقرير لها نقلته صحيفة “Les Echos” أن فرض الغرامة المالية سيكون على كل الزبائن التي تتعدى ثروتهم عن مليون أورو.

وقالت المجموعة البنكية أنه سيتم إبلاغ الزبائن بالقيمة الضريبية المحددة قريبا قبل دخول القرار حيز التطبيق رسميا شهر أكتوبر المقبل.

وبقرارها هذا ستكون المجموعة البنكية الفرنسية الخاصة “Lombard Odier” أول بنك فرنسي خاص يطبق قرار فرض الضرائب على الودائع البنكية.

فيما تم تطبيق نفس القرار سابقا في دول عدة على غرار “سويسرا” والذي يفرض بنك “Crédit Suisse ” ضريبة 0.4 في المائة على الودائع البنكية التزيد قيمتها على مليون أورو.