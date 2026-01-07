لأول مرة.. لاعبو “الخضر” يغيبون عن التشكيلة المثالية لـ”كان 2025″

خلت التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية وقائعها بالمغرب، من أسماء لاعبي “الخضر” لأول مرة، رغم التأهل المثير إلى ربع النهائي، على حساب الكونغو الديمقراطية.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الدور ثمن النهائي من “كان 2025″، والتي عرفت غياب التمثيل الجزائري.

وكانت الجزائر، حاضرة في تشكيلة جولة الافتتاح، عن طريق القائد رياض محرز. الذي تحصل على تقييم 9.1، بعد تسجيله “دوبلي” في الفوز بثلاثية نظيفة أمام السودان.

بينما تواجد نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، في التشكيلة المثالية خلال الجولتين الـ 2 والـ 3. بتقييم 8.1/10 و8.8/10 على التوالي. بعد أداءه المميز في مواجهة بوركينافاسو، وجولة الختام أمام غينيا الاستوائية، بتسجيله هدفا من ثلاثية المنتخب.