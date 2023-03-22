لأول مرة.. لندن تضاء بمناسبة رمضان

قام عمدة لندن صادق خان، بإشعال أضواء رمضان وذلك للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الكبير، مع إضاءة 30 ألف مصباح، وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان.

وأضاء خان الأضواء، وهو واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بشهر رمضان. وقد قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح، والتي جمعت الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة.

وقالت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة: “عندما كنت طفلة، كانت الرحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد متعة سنوية. كنت أنا وأختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف. لقد كانت سحرية”.

فرنسا تعلن عن تاريخ الشهر الفضيل

كما أعلن مسجد باريس في بيان له، أن الخميس 23 مارس سيكون أول أيام شهر الفضيل في فرنسا. ويأتي هذا خلال اجتماع اللجنة الدينية في الجامع الكبير بباريس.

وبعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، حددت الهيئة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 1444 / هـ-2023 في فرنسا الخميس 23 مارس 2023.

كما أعلنت 11 دولة عربية مساء الثلاثاء ان الخميس اول أيام الشهر المبارك لسنة 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية.

في حين، جاء هذا الإعلان عقب تعذر رؤية هلال شهر رمضان عبر عدد من مراصد المملكة. وبهذا سيكون يوم الخميس أوّل رمضان 1444ه الموافق لـ 23 مارس 2023. وبهذا سيكون الخميس اول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية بهذه الدول.

حيث يتعلق الأمر بكل من دولة السعودية، الإمارات، قطر، فلسطين، البحرين، سوريا، فلسطين، الكويت، العراق،مصر وليبيا.