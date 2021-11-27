لأول مرة.. مجالس محلية “بلا شكارة”!

نسبة تصويت منخفضة.. تجاوزات أقل والأحرار بقوة

رفض رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء أمس، إجراء مقارنة بين نسب المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت، أمس، وبين محليات عام 2017، بدعوى أن نظام الانتخابات تغيّر.

وقال شرفي في حديثه أمام الصحافيين خلال ندوة صحافية، تلا فيها أرقاما وإحصائيات حول نسب المشاركة إلى غاية الرابعة مساءً، إنه يفضّل إجراء مقارنة بين نسب المشاركة في الانتخابات المحلية، أمس، وبين تشريعيات الصيف الماضي.

ومعروف أن الانتخابات المحلية في كل بلدان العالم، هي الاقتراع الذي يتميز بكثافة من حيث المشاركة الجماهيرية، أكثر من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، لكون البلدية هي الخلية الأساسية التي تهمّ كل المواطنين بمختلف توجهاتهم، معارضين كانوا أو من الموالاة.

وبدا لافتا من حديث شرفي رغبته في إخفاء تدني نسب المشاركة، وهو التدني الذي توقعته وحذّرت منه تقارير عديدة، وتنبأ به متابعون للشأن السياسي، بالنظر للفتور الذي ميّز الحملة الانتخابية للمحليات.

وكانت نسبة المشاركة، أمس، بحلول الساعة العاشرة صباحا، قد وصلت إلى 4.12 من المئة، بالنسبة للمجالس البلدية، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجالس الولائية 3.90 من المئة.

وبحلول الساعة الواحدة زوالا، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 13.30 من المئة، فيما كانت نسب المشاركة في انتخابات المجالس الولائية في حدود 12.70 من المئة، حسب الأرقام التي قدّمها محمد شرفي.

وعند الساعة الرابعة مساءً، قدّم رئيس سلطة الانتخابات أرقاما أخرى تخصّ نسب المشاركة في الاقتراع، حيث وصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية إلى 24.27 من المئة، فيما كانت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الولائية في حدود 23.30 من المئة.

وبحلول الساعة الأخيرة من عملية الاقتراع، أصدرت سلطة الانتخابات بيانا أعلنت فيه عن قرارها بالترخيص بتمديد ساعات الاقتراع، حسب كل ولاية.

ويرخّص القرار تمديد الاقتراع وزيادته بساعة واحدة، أي إلى غاية الثامنة ليلا، عبر إقليم كامل الولاية، أو في بعض البلديات، حسب خصوصية كل منطقة.

تجدر الإشارة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2017، بلغت 46.83 من المئة بالنسبة لانتخاب المجالس البلدية، و 44.96 من المئة بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية.

ومعروف في الجزائر أن الانتخابات البلدية والولائية تستقطب الناخبين أكثر من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

وتلعب العشائرية والجهوية وعوامل أخرى على إشعال التنافسية وإضفاء جو ديناميكي على العملية الانتخابية في كل استحقاقات محلية.

ولعلّ أبرز ما ميّز الانتخابات المحلية، هذه المرة، هو مشاركة قوائم الأحرار بشكل نظامي، حيث برزت قوائم مستقلة ضمنت تواجدها عبر مختلف الولايات، مثل تلك التي تحمل تسميات “تجمع الأحرار” و”تكتل الأحرار” و”الحصن المتين”، إلى جانب ميزة أخرى، وهي الاختفاء النسبي للمال الفاسد من قوائم المترشحين، بسبب اعتماد نظام انتخابي مغاير لا يعتمد على منطق رأس القائمة ثم من يليه، وإنما يعتمد على التصويت والاختيار الحر وسط القائمة الواحدة نفسها.