لأول مرة.. محرز يُعلق على حادثة رفعه علم فلسطين

فاز سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية بفضل رياض محرز، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

قائد المُنتخب الوطني الجزائري رياض محرز قال عقب الفوز بهدف يتيم دون رد على حساب مالي:”شاهدت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.. الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق.. رفعت العلم الفلسطيني لأني أردت أن أدعم الشعب الفلسطيني بعض الشيء.. إن شاء الله ربي يكون معاهم”.