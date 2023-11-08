لأول مرة.. محرك بحث جزائري لتحميل مذكرات التخرج

تم إطلاق أول محرك بحث جزائري على الأنترنت، يحتوي على 450000 تقرير بحث جزائري من دكتوراه، وماجستير ، ماستر، وليسانس.

ويحتوى محرك البحث، 450000 تقرير بحث ومذكرة تخرج، من 50 جامعة جزائرية.

ويتمثل رابط محرك البحث فيما يلي: https://theses-algerie.com/?size=n_10_n.

وعند الدخول إلى الموقع، نلاحظ توفر عدة خيارات، حيث يستطيع الطالب إختيار التخصص والجامعة واللغة، ليكون البحث أسهل.

ويواجه العديد من الطلبة صعوبات في الحصول على مذكرات التخرج، حيث يتطلب الإطلاع عليها والحصول عليها من مكتبة الجامعة، وقتا زمينا محددا ليتمكن كل الطلبة من الإستفادة منها.

وعليه، فإن تحميل المذكرات والرسائل الجامعية من الموقع، تمكن الطالب من الإحتفاظ بها والإطلاع عليها في الوقت الذي يحتاج فيه لها.