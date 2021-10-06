لأول مرة.. مسابقة وطنية لفائدة مواهب الروبوتات

اعلنت، وزارة الثقافة بمعية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة باقتصاد المعرفة، عن تنظيم حدث وطني للروبوتات.

وجاء في بيان يحوز موقع “النهار اون لاين” على نسخة منه، ان الحدث سيتم تنظيمه في قصر مفدي زكرياء، يوم السبت المقبل 9 اكتوبر، والمشاركة فيه مفتوحة أمام كل المواهب والمبدعين في هذا المجال عبر التراب الوطني.

وتدور المسابقة، حول الإبتكار والإبداع في مجال الروبوتات، من خلال تصميم روبوتين، الأول مستقل، بيننا الثاني متحكم فيه.