لأول مرة.. مستوطنون يتجولون على صحن قبة الضخرة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” ،أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها

سمحت شرطة الاحتلال الصهيوني لمجموعة من المستوطنيين، بالتجول على صحن الصخرة المشرفة وذلك خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

وكشف فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية

أن شرطة الاحتلال الصهيوني سمحت لمجموعة من المستوطنين بالصعود إلى صحن قبة الصخرة خلال اقتحامهم المسجد.

وأشار المتحدث، إلى أن الاقتحامات طيلة السنوات الماضية كانت دون الصعود إلى صحن القبة.

وأوضح أن هذه الخطوة غير اعتيادية واستفزازية ومخطط لها من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني.

كما أكد فراس، أن المستوطنين لم ينصاغوا لأوامر حراس الأقصى الذين حاولوا منعهم من الصعود.