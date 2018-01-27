لأول مرة مشروع تربية بلح البحر في مستغانم

يعرف مشروع تربية بلح البحر الذي جُسد لأول مرة بولاية مستغانم قفزة نوعية

حيث يساهم هذا المشروع في إنتاج هذه الثورة بحوالي 150 طن سنويا.

وقال توفيق رحماني مدير الصيد البحري لولاية مستغانم، أنه تم منح عديد من المستثمرين حق الامتياز،

من أجل الاستثمار في مجال تربية المائيات.

وأكد توفيق رحماني، أنه تم تسخير للاستثمار في هذا المجال حوالي 500 متر مربع على مستوى اليابسة، و500 هكتار بالبحر.

إضافة، إلى قيمة مالية تقدر بـ 40 مليون دج، ما أدى إلى إنتاج يقدر 150 طن في السنة من ثروة بلح البحر.

مؤكدا ذات المتحدث، أن هذه المشاريع من شأنها أن توظف أكثر من 30 يد عاملة متخصصة

من غواصين وتقنيين في مجال تربية المائيات.