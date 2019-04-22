لأول مرة.. ممثل كوميدي يفوز برئاسة أوكرانيا

فاز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي فوزا ساحقا، ضد الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

جاء هذا بعد أن أظهر استطلاع رأي للناخبين، أن زيلينسكي حقق نسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة، حسب ما نقله موقع سبوتنيك بالعربي.

و كان الممثل الكوميدي قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات، التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع أمام 39 مرشحا.

واعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

وفي حال تأكيد نتائج استطاع الرأي، سيتولى زيلينسكي ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات.

ويشتهر زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي “خادم الشعب”.

إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وقد ركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين.

وذلك بدلا من تركيزه على أي أفكار سياسية ملموسة.