عاجل

لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية

أخبار العالم
  • -
  • 0
لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية
بقلم نادية بن طاهر

أعلن التلفزيون التونسي الرسمي، بأنه سيبث مناظرات بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، ولأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب موقع “القناة التلفزية التونسية”، فسيتم بث هذه المناظرات، ابتداء من يوم 2 سبتمبر القادم، وحتى ال7 من نفس الشهر، ضمن حلقات مباشر.

وسيتناظر في هذه الحلقات المباشرة، جميع المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية، حول برامجهم الإنتخابية.

وجاء ذلك، بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة التونسة المبكرة، والتي ستنظم في تونس، في الـ15

من شهر سبتمبر المقبل.

وتم تنظيم هذه الإنتخابات المبكرة، بعد وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، في الـ25 من شهر جويلية الماضي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684128

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com