لأول مرة.. مناظرات متلفزة بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية

أعلن التلفزيون التونسي الرسمي، بأنه سيبث مناظرات بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، ولأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب موقع “القناة التلفزية التونسية”، فسيتم بث هذه المناظرات، ابتداء من يوم 2 سبتمبر القادم، وحتى ال7 من نفس الشهر، ضمن حلقات مباشر.

وسيتناظر في هذه الحلقات المباشرة، جميع المترشحين للإنتخابات الرئاسية التونسية، حول برامجهم الإنتخابية.

وجاء ذلك، بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة التونسة المبكرة، والتي ستنظم في تونس، في الـ15

من شهر سبتمبر المقبل.

وتم تنظيم هذه الإنتخابات المبكرة، بعد وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، في الـ25 من شهر جويلية الماضي.