لأول مرة.. مناقشة أطروحة دكتوراه خلال الفترة المسائية

شرعت جامعة الجزائر 3 ، تنفيذ التعليمة الوزارية التي تنص على فتح أبواب المؤسسات الجامعية إلى غاية العاشرة ليلا.

وفي هذ ا الإطار، جرى أمس، بكلية علوم الاعلام والإتصال، للمرة الأولى مناقشة أطروحة دكتوراه. ضمن الإجراء الجديد الذي يقضي بفتح ابواب الجامعات عبر ربوع الوطن إلى غاية العشرة ليلا.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي، قال رئيس جامعة الجزائر 3 البروفيسور خالد رواسكي، أنه في إطار تطبيق التعليمة الوزارية. التي تنص على تنشيط المؤسسات الجامعية خلال الفترة المسائية. والممتدة من الساعة السادسة مساء الى غاية العاشرة ليلا، “نحن بصدد حضور أول مناقشة خلال الفترة المسائية تطبيقا للتعليمة الوزارية”.

كما أكد رواسكي أن جامعة الجزائر 3 فتحت كل فضاءاتها البيداغوجية والبحثية وفضاءات التكوين خلال هذه الفترة، بمركزين أساسيين المركز الأول هو كلية علوم الاعلام والاتصال حيث كل مراكز البحث والمكتبة المركزية مفتوحة. كذلك بمركز بن عكنون 1 بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية الفضاء مفتوح للطلبة والباحثين وكل الانشطة تتم بشكل سلس والمكتبة كذلك مفتوحة.

وشدد ذات المتحدث على أن كل الظرف الأمنية متوفرة من حراسة واضاءة وكاميرات مراقبة. وحتى نوادي الاطعام مفتوحة وهذا من أجل خلق حوية أكثر على مستوى الجامعات الجزائرية.