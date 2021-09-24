لأول مرة.. منة شلبي تدخل سباق جائزة أمريكية شهيرة

دخلت الفنانة المصرية منة شلبي سباق التنافس على جوائز “إيمي” التلفزيونية لأول مرة في مشوارها الفني بعد إعلان القائمة القصيرة للمرشحات للجائزة الأمريكية الشهيرة عن فئة أفضل ممثلة.

وترشحت منة شلبي البالغة من العمر 39 عاما عن دورها في مسلسل “الجريمة والإثارة” الذي أنتج عام 2020. وأخذ المسلسل عن رواية تحمل ذات الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد. وهو من بطولة آسر ياسين وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون وإخراج محمد شاكر خضير.

وقالت منة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: “شكرا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة “إيمي” في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل .. إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية”.

وبحسب الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت. تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني غابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي. والبريطانية هايلي سكوايرز.

جائزة إيمي تقدمها سنويا الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيونية في 11 فئة. ويقام حفل إعلان الفائزين في 22 نوفمبر في نيويورك.