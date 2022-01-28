لأول مرة منذ أسبوع.. انخفاض محسوس لإصابات كورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1870حالة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال آخر 24 ساعة.

كما تم تسجيل 1055حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 43 مريض متواجدون في العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة،أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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