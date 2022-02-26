لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما تم تسجيل 89 حالة تماثلت للشفاء، بينما يتواجد 12مريضا في العناية المركزة.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إنّ التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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بن بوزيد: هذا ما جنب الجزائر موجة رابعة خطيرة من كورونا
إجتمع وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، عشية نهار الإثنين، بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات من الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد .
وجاء هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأثنى وزير الصحة، خلال اللقاء، على المجهودات التي بذلها عمال الصحة من أطقم طبية ومسيرين وإطارات وموظفي الإدارة المركزية.
معبّرا عن رضاه على الإستقرار المسجل في الوضعية الحالية للوباء والذي جاء نتيجة العمل التنسيقي والجماعي الذي إلتزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة. الأمر الذي جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس.
كما جدّد السيد الوزير التأكيد على ضرورة الإبقاء على مستوى عال من الحيطة والحذر واليقظة من خلال العمل بمختلف الإجراءات الاحترازية . سواء ما تعلق بتوفير مخزون كافي من الأدوية و وسائل الوقاية و توفير الأسرة.
حيث ذكر وزير الصحة في ذات السياق، أنه لم يتم مواجهة مشكل في مادة الأكسجين والأدوية. ما عدا بعض الحالات المعزولة التي تم التكفل بها.
وعاد وزير الصحة للحديث عن الأرقام المسجلة والتي تشهد تنازلا بما يشير إلى تحسّن الوضعية على المستوى الوطني منذ 25 جانفي 2022.