لأول مرة منذ أشهر.. أقل من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما تم تسجيل 89 حالة تماثلت للشفاء، بينما يتواجد 12مريضا في العناية المركزة.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إنّ التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

طالع أيضا:

هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر