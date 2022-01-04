لأول مرة منذ أشهر.. إصابات كورونا بالجزائر تتجاوز الـ400

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 221390 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6304، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 266 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 151095. فيما يتواجد مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس الإثنين 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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الموجة الرابعة لكورونا.. بن بوزيد يجتمع مجددا مع مدراء الصحة

ترأس وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إجتماع تقييمي تنسيقي مع مدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الإستشفائية التابعة لها.

وحسب بيان لوزارة الصحة، حضر اللقاء، إطارات من الإدارة المركزية وأعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وإطلع بن وزيد، خلال هذا اللقاء الأسبوعي، على آخر التطورات المسجلة والمتعلقة بالوضعية الوبائية بسبب جائحة كورونا فيروس كوفيد-19.

وكذا مدى تطبيق التعليمات والتوجيهات التي أعطيت لتفادي تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس خاصة ماتعلق منها بتوفير العدد الكافي من الأسرة. وضمان مخزون معتبر من مادة الأكسجين الطبي وكذا مخزون الأدوية من مختلف أنواع مضادات التخثر.

ووجه الوزير تعليمات صارمة تقضي بضرورة تطبيق التعليمات التي أسديت بهذا الخصوص وعلى رأسها:

الإسراع في تنصيب خلية إصغاء مع إقرار فرقة مناوبة ورقم هاتف على مستوى مديريات الصحة. للتكفل بالإجابة على تساؤلات وانشغالات المواطنين على مدار الـ24 سا/24سا.

والإفراج عن الأسرة غير الشاغرة على مستوى المؤسسات الإستشفائية بطريقة تدريجية وحسب الوضعية الوبائية بكل ولاية.

وكذا ضمان سير عمل عدد من المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للمواطن. على غرار أمراض النساء و التوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الإستعجالات وطب الأطفال.

وزير الصحة ينتقد رفض بعض المؤسسات الإستشفائية إستقبال المرضى

كما إنتقد الوزير مجددا إستمرار رفض بعض المؤسسات الإستشفائية إستقبال المرضى بحجة عدم توفر الأماكن. مؤكدا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبث عليه القيام بمثل هذه التصرفات.

كما قال بن بوزيد، أنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات إستثنائية. إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.

كما دعا الوزير إلى ضرورة العمل على إسترجاع ثقة المواطن، من خلال جعل مختلف المؤسسات الصحية في خدمة المواطن لا غير. خاصة في ظل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها أغلب المؤسسات.

وأكد البيان في الأخير، على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19.