لأول مرة منذ أشهر.. إصابات كورونا تحت الـ100 في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 116066 حالة.

بينما تم تسجيل حالتي وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3055.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 111 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 80566 شخصا.

فيما يتواجد 17 مريضا، بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.