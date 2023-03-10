لأول مرة منذ بدء الوباء.. نفوق حيوانات بفيروس كورونا

كشفت إدارة حديقة الحيوان Adventure World بمحافظة واكاياما في غرب اليابان، عن نفوق اثنين من الأسود بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وحسب بيان لإدارة الحديقة، كان هاذين الحيوانين متقدمين في العمر ويعانيان من أمراض مصاحبة.

وبعد الإصابة بالفيروس، عاني الأسدان من التهاب رئوي تسبب في الوفاة.

كما ظهرت على ثمانية أسود أخرى أعراض العدوى، ولكن تم تقييم حالتها على أنها طبيعية، وحالتها في تحسن.

وهذه أول حالة مؤكدة لموت حيوانات، في حدائق الحيوان في اليابان من فيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وحسب ذات البيان، من الممكن أن العدوى انتقلت إلى الأسود المصابة، عن طريق أحد القائمين على رعايتها.