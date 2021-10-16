لأول مرة منذ بداية الجائحة في روسيا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ1000

تخطت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في روسيا عتبة الألف حالة، لأول مرة منذ إنتشار الجائحة في البلاد، في قفزة غير مسبوقة.

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 33208 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ثالث زيادة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي.

كما شهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 1002 وفاة جديدة.

بينما تماثل 21883 مريضا للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

وتحصي البلاد، منذ بداية الجائحة، سبعة ملايين و958384 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 222315 حالة وفاة وستة ملايين و981907 حالات شفاء.

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