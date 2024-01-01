لأول مرة منذ بداية الحرب.. دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، إستئناف دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة. من خلال معبر رفح البري لأول مرة منذ إنطلاق عملية “طوفان الأقصى”، يوم 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن الوزيرة، أن التطعيمات التي إشترتها الحكومة الفلسطينية. إضافة لما تبرعت به اليونيسف بدأت بالدخول إلى القطاع”.

وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة المصرية، كانت قد وافقت على استخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة. وفق المعايير العالمية المتبعة تحت إشراف اليونسيف”.