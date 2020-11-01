لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.. السماح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلي في اليوم

سمحت السلطات السعودية لـ20 ألف معتمر لأداء مناسك العمرة للأجانب و60 ألف مصلي في اليوم لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19.

المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة بالنسبة للأجانب، ستنطلق ليلة اليوم الأحد حسب قناة الإخبارية السعودية وسيكون أداء مناسك العمرة بطريقة تدريجية.

كما أكدت السلطات السعودية السماح بإقامة الصلاوات وأداء مناسك العمرة من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة تسمح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الإستيعابية التي تراعي الإجراءات الإحترازية الصحية للمسجد الحرام.