لأول مرة منذ رحيله.. بلماضي يوجه رسالة قوية إلى جماهير “الخضر”

وجّه الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، رسالة قوية لجماهير “الخضر”، قبل أشهر قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة ما بين ديسمبر القادم وجانفي 2026.

ومنذ رحيله عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني. عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا التي أقيمت بكوت ديفوار، جانفي 2024، لم يسبق لبلماضي. الذي يشرف حاليا على نادي الدحيل القطري، أن تحدث عن “الخضر”.

قبل أن يخرج في تصريحات نشرها الفريق القطري أمس الثلاثاء. وقال فيها: “أود أن أغتنم الفرصة لأشكر من أعماق قلبي كل جماهير المنتخب الجزائري، بل كل الشعب الجزائري، على دعمهم المتواصل خلال فترة حضوري”.

وواصل بلماضي، الذي قاد “الخضر” للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، قبل الخروج من الدور الأول في نسختين متتاليتين: “لقد شعرت دائماً بمساندتهم في أصعب الظروف التي مررنا بها”.

مضيفا: “هناك الآن الكثير من اللاعبين الذين انضموا حديثاً. وقد عملنا كثيراً من أجل ذلك، وهم جزء من مشروع المستقبل، وأرى أن المنتخب أمامه أيام جميلة”.

كما دعا بلماضي، الجماهير الجزائرية إلى ضرورة مواصلة الوقوف خلف “الخضر”، وقال: “أنا مشجع للمنتخب الجزائري مدى الحياة. وسأبقى جزءًا من عائلة المناصرين في كل المباريات والمسابقات القادمة”.

وختم: “واصلوا دعم منتخبكم، نحن دائمًا معًا، وشكرًا لكم على كل ما تقدمونه من مساندة”.