لأول مرة منذ سنوات.. روسيا تزود الجزائر بـ 60 ألف طن من القمح

قالت شركة ديميترا، أحد أكبر تجار الحبوب في روسيا، في بيان لها، اليوم الأربعاء. إنها زودت الجزائر بنحو 60 ألف طن من القمح.

وحسب وكالة رويترز فيعتبر هذا هذا أول إمداد رئيسي من روسيا إلى الجزائر منذ عام 2016. وقالت ديميترا إن سفينتين تم إرسالهما أُرسلتا من ميناء تامان الروسي على البحر الأسود إلى مينائين في الجزائر في سبتمبر. ووافق المشتري بالفعل على الشحنة.

وكانت الجزائر واحدة من قلة من كبار مستوردي القمح الذين لم تتمكن موسكو من الوصول إليهم حتى أكتوبر الماضي.

وقال رومان كرون رئيس شركة ديميترا للتجارة في البيان “الجزائر تستورد تقليديا الحبوب من فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا والأرجنتين. ولديها متطلبات جودة عالية”.

وقد ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسبوتريب نادزور”، أن الشركات الروسية تعمل على زيادة صادرات القمح من روسيا إلى الجزائر. التي تم استئنافها في جوان الماضي بعد توقف دام خمس سنوات.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد أشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانيات لإستيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة. ولفتت الهيئة إلى أنه تم إرسال شحنة من القمح تزن أكثر من 30 ألف طن إلى الجزائر من ميناء تامان “على البحر الأسود”. وكانت روسيا قد أرسلت أوّل شحنة منذ سنوات من القمح إلى الجزائر في جوان الماضي، وبلغت الشحنة 28 ألف طن من القمح.