لأول مرة منذ قرن.. السودان بلا صحف اليوم

تخلوا المكتبات في السودان، اليوم الأربعاء، من الصحف، لأول مرة، منذ صدور أول صحيفة سودانية عام 1903، وذلك بسبب توقف عمال المطابع عن العمل.

وذكرت “شبكة الصحفيين السودانيين”، أن الاضراب جاء استجابة لدعوة قوى المعارضة، للضغط على “المجلس العسكري”، بعد فشل المفاوضات معه.

وقالت الشبكة إن ” المكتبات اليوم خلت من الصحف السياسية، ما يشير إلى الاستجابة الكبيرة لدعوة الإضراب من قبل القاعدة الصحفية”.

وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى الصحف، استجابت بعض الإذاعات الخاصة، ووكالات الأنباء والموظفين، والعاملين في المجال الإعلامي لدعوة الإضراب.

وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أسابيع من المفاوضات، على مدة حكم انتقالية مدتها ثلاثة أعوام.