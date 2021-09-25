لأول مرة منذ 20 عاما.. قيمة الصادرات خارج المحروقات تبلغ 4,5 مليار دولارا

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ في نهاية السنة الجارية 4,5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ ما يفوق عشرين سنة”.

ونقل موقع “الإذاعة الجزائرية”، تصريح رئيس الجمهورية خلال افتتاحه أشغال لقاء الحكومة-ولاة، حيث قال: ” إن هناك مؤشرات وبوادر لخروج الجزائر من النفق، حيث أنه ولأول مرة منذ ما يفوق العشرين سنة، تم تجاوز قيمة صادرات أقل من 2 مليار دولار سنويا ووصلنا حاليا إلى تصدير 3,1 مليار دولار وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 مليار دولار أو 4,5 مليار دولار”.

وانتقد رئيس الجمهورية “التهكمات” التي صدرت من أطراف “لا تؤمن بقدرات بلادها”، عقب تصريحه قبل سنة بهدف بلوغ 5 مليار دولار قيمة صادرات خارج قطاع المحروقات.

مؤكدا أن “الجزائر قوة إقليمية ضاربة تجلب السلام في المنطقة والعالم كله يعترف بقوتها”.

مضيفا أن الانتقاد البناء ايجابي، غير أن “التقزيم” لا يليق بدولة بحجم الجزائر التي “تشهد تخرج 250 ألف جامعي سنويا وجب الثقة في قدراتهم”، مشيرا إلى أن الثروة الحقيقية هي في الرأسمال البشري.

واعتبر الرئيس تبون ان “التقزيم” من قدرات ومكانة الجزائر يتعلق ب”الكرامة الوطنية”.

وأكد رئيس الجمهورية، أنه “لم يعد من المقبول الانتظار لاحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل التي هي الضامن الوحيد للثروة والانعاش الاقتصادي”.

مشددا على ضرورة “تجنيد كل الطاقات للمرور الى بر الامان الاقتصادي، من خلال خلق مناصب الشغل وتقوية الانتاج الوطني وتحويل المنتوج الوطني وخلق الثروة”.

وكشف رئيس الجمهورية أنه ” لأول مرة منذ الاستقلال، قامت وزارة التجارة بإحصاء كل نشاطات الإنتاج والمنتجات الوطنية، وعدنا الى أسس الاقتصاد المبني على الانتاج الوطني أما الاستيراد فسيكون تكميليا”.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، مشددا على أن الجزائر ينبغي أن تكون “القاطرة وألا تكون مقطورة من أي كان”.

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