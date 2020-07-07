لأول مرة منذ 25 يوما.. الصين تسجّل صفر إصابة بـ”كورونا”

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” داخل العاصمة “بكين” التي عاد الوباء للظهور فيها مؤخرا.

وأضافت لجنة الصحة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة جديدة مشتبه فيها، فيما تماثل 4 مصابين للشفاء من الوباء، ليرتفع إجمالي الشفاء إلى 15 متعافيا.

وبعد تسجيل عودة الوباء باكتشاف بؤرة جديدة داخل سوق لبيع اللحوم، تم تسجيل 335 حالة مؤكدة في الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 6 جويلية الجاري.

وقالت وزارة الصحة إن 320 مريضا لا يزالون في المستشفيات، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة منذ عودة الوباء، مع تسجيل 8 حالات كلها وافدة من الخارج يجري التحقق من ثبوتية إصابتها.

معين تيت